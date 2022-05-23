Бездомные собаки напали на овец, которые содержались в овчарне, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Очередной случай нападения бродячих собак на домашних животных произошёл в ночь на 22 мая в городе Аксай Бурлинского района. По словам владельца скота Мукана Суйндикова, в 5:00 он вышел на улицу и увидел окровавленную скотину. Четырёх овец собаки загрызли насмерть, ещё двоих ранили. Причиненный ущерб мужчина оценивает примерно в 300 тысяч тенге.
– Это не первый случай нападения бездомных собак на домашнюю скотину, около месяца назад они загрызли овец моего соседа. Собаки голодные, их много. Заявление пока не писал, но писать непременно буду. Не факт, что случай не повторится. Это огромная проблема для нас, каждый баран стоит около 60-70 тысяч тенге, вот и считайте ущерб, - говорит Мукан Суйндиков.
Аким Аксая Арсен Баяндыков говорит, что первым делом необходимо установить - бродячие собаки это были или всё-таки домашние. По его словам, большинство людей отпускают своих собак на ночь.
– Мы направили материалы в полицию, им необходимо будет выяснить, есть ли у этих собак владельцы. Если есть, то они будут оштрафованы, если нет, то этих собак будем ловить и усыплять. Вообще такая проблема образовалась не только у нас, но и по всей республике. Ведь сейчас отстреливать собак нельзя, их нужно ловить, стерилизовать, чипировать, сделать нужные прививки и снова отпускать на волю. Но от этого их популяция не уменьшается. Усыплению подлежат только агрессивные животные, - отметил Арсен Баяндыков.
Глава города также подчеркнул, что владельцы собак безответственно относятся к своим животным, не содержат их на привязи или в вольерах. Собаки собираются в кучу и происходят такие случаи. Если удастся доказать, что у нападавших есть владельцы, то Мукан Суйндиков может через суд добиться возмещения ущерба.
Напомним, 26 апреля в селе Жымпиты Сырымского района произошел аналогичный случай. На скот жителя села напали бродячие собаки. Тогда за два дня бездомные псы загрызли 58 голов мелкого рогатого скота.
