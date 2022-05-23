- Зарплаты здесь относительно невысокие, однако цены на газ самые низкие из всех стран, участвующих в рейтинге,- говорится в рейтинге.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Первое место занял Казахстан. Среднестатистический житель на свою среднемесячную зарплату может приобрести 8,6 тысячи кубометров газа.В пятёрку лидеров вошли России, Великобритания, Люксембург и Австрия. Там граждане могут купить более 3,9 тысячи кубометров газа. Последнюю строчку рейтинга заняла Молдавия. На средний заработок можно купить 858 кубометров газа - то есть в 10 раз меньше, чем в Казахстане. Нижние строчки также занимают Болгария, Греция, Румыния и Босния и Герцеговина.