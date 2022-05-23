Исследование доступности газа для населения провели аналитики РИА Новости. Половина Атырау останется без газа на 10 дней Иллюстративное фото из архива "МГ" Первое место занял Казахстан. Среднестатистический житель на свою среднемесячную зарплату может приобрести 8,6 тысячи кубометров газа.
- Зарплаты здесь относительно невысокие, однако цены на газ самые низкие из всех стран, участвующих в рейтинге,- говорится в рейтинге.
В пятёрку лидеров вошли России, Великобритания, Люксембург и Австрия. Там граждане могут купить более 3,9 тысячи кубометров газа. Последнюю строчку рейтинга заняла Молдавия. На средний заработок можно купить 858 кубометров газа - то есть в 10 раз меньше, чем в Казахстане. Нижние строчки также занимают Болгария, Греция, Румыния и Босния и Герцеговина.