Бельгия стала первой страной в мире, которая ввела обязательный карантин для больных оспой обезьян, сообщает news.ru. Cлучаи оспы обезьян выявили в 11 странах мира Фото: CDC/К.Голдсмис Решение накануне приняло правительство. Карантин будет длиться 21 день. Пока он только для заражённых, контактные с ними не изолируются. ВОЗ заявила, что подтверждено около 80 случаев заражения оспой обезьян в 11 странах мира, ещё 50 случаев изучаются. Инфицированных выявили в Бельгии, Франции, Германии, Италии, Португалии, Испании, Швеции, Великобритании, Австралии, Канаде и США. Оспа обезьян – это редкое вирусное заболевание, которое обычно встречается в лесных районах Центральной и Западной Африки, где обитают животные-носители вируса. Она передаётся при прямом контакте между людьми или при контакте с заражёнными материалами. В основном заболевание излечивается само, симптомы сохраняются от 14 до 21 дня. Инфицированные могут ощущать зуд или боль в поражённых местах на коже.