В «Казгидромете» предупреждают, на северо-востоке ЗКО ожидаются сильный дождь, на северо-западе и северо-востоке области - гроза, град, шквал. Гроза и сильный дождь ожидаются в ЗКО Сохранится влияние северо-западного циклона, на большей части страны пройдут дожди.
  • В Уральске синоптики прогнозируют дождь. В дневное время температура воздуха составит +16..+18, ночью похолодает до +6..+8. Ветер юго-восточный до 18 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается дождь. Днём будет +22..+24 градусов, ночью +13..+15 градусов. Ветер юго-западный до 20 метров в секунду.
  • В Актобе - дождь. Днём ожидается до +18..+20 градусов. Ночью похолодает до +7..+9 градусов. Ветер юго-западный до 20 метров в секунду.
  • В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +18..+20 градусов, ночью опустятся до +10..+12 градусов. Ветер юго-западный до 20 метров в секунду.
