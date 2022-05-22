- С момента попадания возбудителя до появления первых признаков болезни проходит от шести часов до семи дней. Появляются схваткообразные боли в животе, тошнота, рвота от трёх раз в сутки и более, повышается температура тела до 37-38 градусов, появляется диарея (иногда до 10-15 раз за день), в тяжёлых случаях заболевания – выраженная интоксикация и обезвоживание, которое наиболее опасно для маленьких детей, - сказала Тамара Утаганова.

- Чаще всего отравления возникают после употребления донеров, самсы, шашлыка, пирожков и беляшей. Если мясные блюда, обычно недостаточно дожаривают. Бывают бактерии на ножах, досках, - объяснила Сауле Садыкова.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Врач-инфекционист Тамара Утаганова в ходе брифинга в РСК рассказала, что в последнее время большинство кишечных инфекций протекает в лёгкой форме, поэтому некоторые больные не обращаются к врачу.Профессор кафедры инфекционных и тропических болезней КазНМУ имени Асфендиярова Сауле Садыкова отметила, что чаще всего жители травятся после посещения общественных стихийных точек питания. Там зачастую не соблюдаются правила обработки и хранения. Да и сами покупатели порой пренебрегают гигиеной - не моют руки перед едой.Профессор добавила, что общепиты, расположенные почти на проезжей части, также представляют опасность.