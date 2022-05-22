- Сейчас до «Тёплого пляжа» ходит один автобус. В дальнейшем планируется увеличение количества общественного транспорта и бесперебойное движение в течение года, - отметил руководитель Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Асхат Нурмухан.

В пресс-службе акимата Мангистауской области сообщили о запуске нового маршрута №6. Автобус будет ехать с 36-ого микрорайона до базы отдыха Tree of Life через центральные улицы.Стоимость проезда по городу составит 70 тенге, до базы отдыха - 200 тенге.