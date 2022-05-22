– Все 15 аварий с участием бродячего скота произошли с 20:00 по 1:00, когда снижается расстояние видимости водителей. Сотрудники патрульных экипажей на сегодня зафиксировали 51 случай, когда бродячие животные находились на дорогах области. Из них на автодороге Уральск - Атырау выявлено 34 факта, Подстепное - Илек - РФ - шесть случаев, Самара - Шымкент - пять, Чапаево - Жалпактал - Казталовка - граница РФ - четыре и два факта приходится на автодорогу Уральск - Озинки. Таким образом, 67% случаев бесконтрольного выпаса животных приходится на Байтерекский и Акжаикский районы, по территории которых проходит автодорога Уральск - Атырау, - сказал Жанболат Жаншин на рабочем совещании в акимате.

– Зачастую сельские акимы и инспекторы ветеринарной службы не исполняются требования алгоритма, не выезжают на место происшествия, не устанавливают владельцев скота и не принимают меры по их водворению в загоны. Так, 21 марта в 1:10 на место ДТП с участием животного на дороге Самара - Шымкент не прибыли представители акимата Сырымского района. 19 апреля в 2:10 патрульный экипаж на автодороге Уральск - Атырау обнаружили семь лошадей, информация о которых передана акиму Кушумского сельского округа Баяновой. Но несмотря на надлежащее извещение, никто из представителей местных исполнительных органов и ветеринарии на место так и не прибыл, - рассказал Жанболат Жаншин.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам первого заместителя начальника департамента полиции ЗКО Жанболата Жаншина, с наступлением сезона выпаса скота актуальными становятся вопросы ДТП с участием животных. С начала года зарегистрировано 15 подобных аварий, после которых автовладельцам причинён значительный материальный ущерб. Животные стали причинами ДТП в семи районах области.Всего на дорогах области сотрудники патрульных экипажей нашли 793 животных. Они по алгоритму должны отгоняться от дорог и помещаться в штрафные загоны. Для этого районные акиматы организовали 95 загонов. Однако Жанболат Жаншин посетовал, что между акиматами, полицией и ветеринарией отсутствует слаженная работа в этом направлении. Другими словами, полицейские, обнаружившие бесхозных животных на дорогах, сообщают об этом акиму сельского округа и в ветеринарную инспекцию.К слову, по статье 408 КоАП РК «Нарушение выпаса сельскохозяйственных животных» к ответственности привлекли 676 владельцев домашних животных. Общая сумма штрафа составила почти два миллиона тенге. При этом такие правонарушения вправе рассматривать и налагать штрафы не только полицейские, но и акимы. Полицейский начальник предложил главе региона обязать сельских акимов самостоятельно вести работу в этом направлении, не дожидаясь приезда участковых.