- В салоне автомашины кроме водителя находилась девушка 2002 года рождения. Пострадавшие были доставлены в больницу. Девушка скончалась, не приходя в сознание. По данному факту начато досудебное расследование по статье «Нарушение ПДД, повлёкшее смерть человека», - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Фото: ДЧС ЗКО В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что спасатели выезжали на аварию в посёлке Зачаганск. Toyota Crown въехал в опору билборда. Водителя 1993 года рождения зажало в салоне, его вызволили сотрудники департамента. Стражи порядка рассказали, что авария произошла в пять утра 22 мая по улице Жангирхана.Управление здравоохранения региона информировало, что девушка 2002 года рождения при госпитализации находилась в крайне тяжёлом состоянии. Позже она скончалась от полученных травм: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, переломы нижних конечностей. Водитель поступил в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытыми переломами ключицы и бедра. Сейчас состояние мужчины оценивается как крайне тяжёлое, находится в реанимации.