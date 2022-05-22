Ранее сообщалось, что в пробах не обнаружены возбудители болезней инфекционной анемии и ринопневмонии лошадей. По результатам исследований установили другие болезни, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Учёных привлекли для определения болезни, от которой гибнет скот в Атырауской области Массовую гибель скота в марте этого года зарегистрировали сразу в трёх районах Атырауской области: Кызылкогинском, Исатайском и Курмангазинском районах. Тогда руководитель управления ветеринарной станции Атырауской области Азамат Айткалиев говорил, что местные ветеринары отобрали пробы крови у больных животных и отправили их в Областную ветеринарную лабораторию и в Национальный референтный центр ветеринарии. По результатам акта исследования Национального референтного центра ветеринарии, в пробах больных животных не обнаружили возбудителей болезней инфекционной анемии и ринопневмонии лошадей. Специалист Казахского научно–исследовательского института ветеринарии Серикбай Кадыров заявлял, что у заболевших животных наблюдаются признаки нервно-паралитической интоксикации. Сейчас стало известно, что у погибшего скота выявили три болезни.
- Пробы крови и патологические материалы, взятые с больного и умершего скота, направили во все лаборатории на территории республики для выяснения причин гибели. Взятые пробы дали отрицательный результат на инфекционную анемию (ИНАН) и ринопневмонию лошадей. Получен отрицательный результат на трипаносомоз (во время эпизоотических исследований учёные подозревали эту болезнь).Однако выявили возбудителей делафондиоза, гастрофилеза и параскаридоза. По результатам исследований, эти болезни являются причиной массовой гибели скота. Для борьбы с болезнями учёные предложили владельцам скота и ветеринарным врачам принимать меры по лечению и профилактике паразитарной болезни крови и гельминтозов, - сказал начальник отдела областного управления сельского хозяйства Нуркен Бояров.
Следует отметить, названные болезни не заразны для людей и их лечение не финансируется из бюджета.