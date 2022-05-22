Двухлетняя девочка получила серьёзные травмы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Пострадавшему в ДТП мальчику провели уникальную операцию на голову в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" Недавно в больнице села Перемётное района Байтерек на двухлетнюю девочку упал телевизор. Ребёнок получил серьёзные травмы и попал в реанимацию. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и субарахноидальное кровоизлияние. Накануне в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО рассказали, что ребёнок пришёл в сознание и его перевели в палату. Девочка находится в больнице вместе с мамой. Врачи делают всё необходимое, чтобы маленький пациент пошёл на поправку. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.