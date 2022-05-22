В апреле этого года в Уральске с разницей в три дня умерли две роженицы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Смерть двух рожениц в ЗКО: фармконтроль не начал проверку по техническим причинам Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель руководителя департамента комитета медицинского и фармацевтического контроля по ЗКО Нариман Нияров отметил, что в апреле зарегистрировали две материнские смертности в двух медорганизациях.
- Смерть одной роженицы и другой наступила буквально через три дня. По этим фактам приехали с министерства здравоохранения, провели расследование по линии управления здравоохранения ЗКО. Нас в эту проверку не привлекали. Мы проводим отдельную проверку, правда она ещё не началась, это связано с техническими проблемами. У нас разыгрывается конкурс по представлению услуг независимых экспертов. Чаще всего врачи выходят виноватыми. Где-то недоглядели, где-то что-то сделали. Обратим внимание, что облздрав должен развивать систему акушерства и гинекологии, охраны матери и ребенка, повышать квалификацию специалистов, проводить обучение на рабочем месте с привлечением специалистов высокого класса, - отметил Нариман Нияров.
Заместитель департамента фармконтроля пояснил, что пока они прокомментировать ситуацию не могут, так как проверка ещё не проведена. 30 апреля стало известно о смерти 35-летней роженицы. Женщина скончалась после рождения двойни. Ранее в Уральске скончалась роженица Таншолпан Муканова. Женщина 10 дней пролежала в коме. Родственники Таншолпан обвинили медперсонал в бездействии.  