- Поскольку мы вступаем в летний сезон в Европейском регионе с массовыми собраниями, фестивалями и вечеринками, я обеспокоен тем, что случаев заражения будет больше, – заявил Европейский региональный директор ВОЗ Ханс Клюге.

Фото: CDC/К.Голдсмис ВОЗ заявила, что подтверждено около 80 случаев заражения оспой обезьян в 11 странах мира, ещё 50 случаев изучаются. Инфицированных выявили в Бельгии, Франции, Германии, Италии, Португалии, Испании, Швеции, Великобритании, Австралии, Канаде и США.Оспа обезьян – это редкое вирусное заболевание, которое обычно встречается в лесных районах Центральной и Западной Африки, где обитают животные-носители вируса. Она передаётся при прямом контакте между людьми или при контакте с заражёнными материалами. В основном заболевание излечивается само, симптомы сохраняются от 14 до 21 дня. Инфицированные могут ощущать зуд или боль в поражённых местах на коже. В ВОЗ отметили, что люди с подозрением на заболевание должны пройти проверку и быть изолированы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.