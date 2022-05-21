В «Казгидромете» предупреждают, что 22 мая на западе ЗКО ожидается гроза, на северо-востоке области - град. Гроза и сильный ветер ожидаются в ЗКО На всей территории страны ожидаются дожди.
  • В Уральске синоптики прогнозируют дождь. В дневное время температура воздуха составит +12..+14, ночью похолодает до +3..+5. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается дождь. Днём будет +18..+20 градусов, ночью +8..+10 градусов. Ветер юго-западный до 20 метров в секунду.
  • В Актобе - дождь. Днём ожидается до +12..+14 градусов. Ночью похолодает до +2..+4 градусов. Ветер западный до 14 метров в секунду.
  • В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +18..+20 градусов, ночью опустятся до +10..+12 градусов. Ветер юго-западный до 20 метров в секунду.
