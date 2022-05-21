- Сразу на место выехали полицейские. Установлено, что дети в отсутствии родителей залезли в багажник автомашины, а затем не смогли вылезти. Двое скончались на месте, а третий ребёнок умер сегодня, 21 мая, в реанимации, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Шымкенте.

Иллюстративное фото из архива "МГ" На пульт «102» поступило сообщение о том, что в багажнике автомобиля задохнулись трое малолетних детей.Правоохранители проводят досудебное расследование, выясняют все обстоятельства произошедшего.