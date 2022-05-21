- Жертвами трагического происшествия стали охранник 1979 года рождения, рабочий 1980 года рождения и новорождённый ребёнок, которому было 18 дней. Ещё пострадали восемь человек, все они госпитализированы в медучреждения города, - информировали в ведомстве.

- Ситуация находится на контроле министерства здравоохранения, на место выехал руководитель департамента охраны здоровья матери и ребёнка. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших. Для помощи пострадавшим и расследования этой трагедии ведомством будут приняты все необходимые меры, - говорится в сообщении.

Фото: МЧС РК Взрыв произошёл в полдень 21 мая в аптеке возле родильного дома. Произошло частичное обрушение здания, начался пожар. Волной повредило семь автомобилей, балкон и окна пятиэтажного жилого дома. Изначально МЧС сообщало об одном погибшем. Обгоревшее тело мужчины обнаружили при тушении. Предположительно, он работал охранником. В 18:30 министерство здравоохранения Казахстана сообщило, что число погибших достигло трёх человек.В момент ЧП в перинатальном центре находились 189 пациентов и 65 сотрудников. Их перевезли в другие медорганизации, организована работа группы психологов. Консультацию пострадавшим оказывают врачи центра хирургии имени Сызганова.Полиция начала досудебное расследование по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее смерть человека». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.