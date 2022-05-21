Возле роддома в Шымкенте произошёл взрыв. Трое погибли
Среди погибших новорождённый ребёнок, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото: МЧС РК
Взрыв произошёл в полдень 21 мая в аптеке возле родильного дома. Произошло частичное обрушение здания, начался пожар. Волной повредило семь автомобилей, балкон и окна пятиэтажного жилого дома.
Изначально МЧС сообщало об одном погибшем. Обгоревшее тело мужчины обнаружили при тушении. Предположительно, он работал охранником.
В 18:30 министерство здравоохранения Казахстана сообщило, что число погибших достигло трёх человек.
- Жертвами трагического происшествия стали охранник 1979 года рождения, рабочий 1980 года рождения и новорождённый ребёнок, которому было 18 дней. Ещё пострадали восемь человек, все они госпитализированы в медучреждения города, - информировали в ведомстве.
В момент ЧП в перинатальном центре находились 189 пациентов и 65 сотрудников. Их перевезли в другие медорганизации, организована работа группы психологов.
Консультацию пострадавшим оказывают врачи центра хирургии имени Сызганова.
- Ситуация находится на контроле министерства здравоохранения, на место выехал руководитель департамента охраны здоровья матери и ребёнка. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших. Для помощи пострадавшим и расследования этой трагедии ведомством будут приняты все необходимые меры, - говорится в сообщении.
Полиция начала досудебное расследование по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее смерть человека».
