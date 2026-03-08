На территории области было выявлено 40 несанкционированных свалок.

В Атырауской области устранили 87% стихийных свалок, сообщили в Региональной службе коммуникации. В прошлом году большая часть выявленных несанкционированных свалок на территории области была полностью очищена.

По результатам космической съёмки, проведенной АО «Казахстан Ғарыш Сапары», на территории области выявили 40 несанкционированных свалок. Из них 19 в Атырау, 13 в Жылыойском районе, семь в Махамбетском и одна в Макатском.

На данный момент 35 свалок полностью очищены и ликвидированы, это 87% от выявленных объектов. Остальные 5 свалок находятся на территории частного сектора в Атырау.

По указанным фактам 7 человек привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 285 070 тенге. Кроме того, цеху «Mebel City» выписан штраф в размере 196 600 тенге, который уже взыскан.