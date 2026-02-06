Из подозревают в продаже наркотиков, оружия и краденых автомобилей.

4 февраля в Казахстане задержали преступную группировку, которая сбывала и хранила оружие, занималась вымогательством и легализовывала краденые автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ РК.

Спецоперацию проводили одновременно в городах Алматы и Шымкент; Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях, а также в областях Жетысу и Абай. У подозреваемых изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, наркотики, крупные суммы денег и другие вещественные доказательства. Всего задержали 20 человек, половину из которых отправили в ИВС. Сейчас идет расследование, поэтому подробная информация по делу не разглашается.