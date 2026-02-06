Также закрылись клиники в Алматы, Астане, Актюбинской и Кызылординской областях.

Министерство здравоохранения Республики Казахстан усилило контроль за деятельностью частных медицинских организаций. Об этом сообщили в Комитете медицинского и фармацевтического контроля ведомства.

В 2025 году после комплексных проверок по стране закрылись около 400 медицинских организаций. Надзорные органы применили более 500 административных мер, сумма штрафов превысила 70 млн тенге. Впервые использовали меры оперативного реагирования: временно приостанавливали работу клиник и отстраняли медработников. Основаниями стали работа без лицензии и несоответствие квалификационным требованиям.

Проверки в основном затронули частные процедурные кабинеты, наркологические и реабилитационные центры, а также стоматологии.

Выявлены системные нарушения. В стране насчитали более 1900 частных процедурных кабинетов, из них 406 (20,5%) работали без лицензии. После проверок и разъяснений 247 кабинетов добровольно закрылись.

В сфере наркологической и реабилитационной помощи провели 39 проверок, в 14 случаях (36%) лицензии не оказалось.

Проверки стоматологий охватили 313 клиник; 143 из них решили закрыться добровольно.

Больше всего таких клиник оказалось, сообщается на сайте azh.kz:

в Атырауской области — 54;

в Алматы — 26;

в Актюбинской области — 12;

в Астане — 11;

в Кызылординской области — 10.

Наиболее распространённые нарушения:

безлицензионная деятельность — 179 протоколов на сумму 3,9 млн тенге;

нарушения правил фармацевтической деятельности — 85 протоколов на 19,5 млн тенге;

несоответствие квалификационным требованиям — 82 протокола;

грубые нарушения стандартов медпомощи — 73 протокола;

использование незарегистрированных лекарств и медизделий — 16 протоколов.

В Минздраве сообщили, что в 2026 году контроль усилят. Планируются комплексные проверки в системе ГОБМП и ОСМС, введение лицензий сроком на пять лет с повторной оценкой соответствия стандартам, цифровизация постлицензионного контроля и запуск риск-ориентированной системы с элементами ИИ.

Гражданам советуют перед лечением проверять лицензию клиники и квалификацию врачей. О нарушениях можно сообщать через систему E-otinish в территориальные департаменты Комитета медико-фармацевтического контроля.

Причиной усиления надзора стал резонансный скандал с незаконным выводом пенсионных накоплений.