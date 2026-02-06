Сейчас он находится в аэропорту Внуково, в Москве, куда прилетел из Дубая.

Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет — СМИ

Известному комику из Казахстана Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Об этом сообщает ряд крупных российских СМИ. Сам комик пока никак не комментировал ситуацию.

По данным Telegram-канала SHOT, сейчас он находится в аэропорту Внуково, в Москве, куда прилетел из Дубая.

— 34-летний комик прилетел в столицу рейсом компании Fly Dubai. В Эмираты он летал на съёмку рекламы автомобильной компании. Во время прохождения паспортного контроля Сабурова отвели в отдельное помещение, где выдали документ о запрете на въезд в Россию, — говорится в публикации.

Сообщается, что запрет на въезд, вступивший в силу 30 января, Сабурову ввели из-за критики СВО, а также нарушения миграционного и налогового законодательства. По данным источников, он не может улететь обратно, так как у него нет денег на билет.

РИА Новости же передают, что такое решение принято «в интересах нацбезопасности страны».

— Комик пытался легализовать заработанные в России деньги через посредников. Сабуров владеет в России имуществом более чем на 60 млн рублей, — пишет издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее, в мае 2025 года, Нурлана Сабурова уже задерживали в России за нарушение миграционного законодательства.