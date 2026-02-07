Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.

Пресс-служба Жанаозенского городского суда сообщила, что рассмотрела дело о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 434 КоАП РК). Так, 28 декабря 2025 года в микрорайоне Бостандык мужчина на автомобиле Mercedes обрызгал женщину грязью. Это посчитали нарушением общественного порядка и неуважением к другим людям в публичном месте.

В суде водитель признал свою вину, извинился и попросил назначить штраф. Его вина подтверждена показаниями потерпевшей, протоколом, фото и другими документами.

Суд признал мужчину виновным и назначил штраф в 86 500 тенге. Решение вступило в законную силу.