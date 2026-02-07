По данным РГП «Казгидромет», 8 февраля в Западно-Казахстанской области ожидается снег, низовая метель, туман. Температура воздуха днем -8 градусов, ночью -15.
Осадки в виде дождя и снега, низовая метель и гололед ожидаются в Атырауской области. Днем воздух прогреется до 3 градусов тепла, ночью похолодает до -10.
В Актюбинской области без осадков. Температура воздуха днем -10 градусов, ночью -20.
В Мангыстауской области синоптики прогнозируют снег с дождем, гололед, туман. Температура воздуха днем до 8 градусов тепла, ночью -5.