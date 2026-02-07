Синоптики также прогнозируют гололед.

По данным РГП «Казгидромет», 8 февраля в Западно-Казахстанской области ожидается снег, низовая метель, туман. Температура воздуха днем -8 градусов, ночью -15.

Осадки в виде дождя и снега, низовая метель и гололед ожидаются в Атырауской области. Днем воздух прогреется до 3 градусов тепла, ночью похолодает до -10.

В Актюбинской области без осадков. Температура воздуха днем -10 градусов, ночью -20.

В Мангыстауской области синоптики прогнозируют снег с дождем, гололед, туман. Температура воздуха днем до 8 градусов тепла, ночью -5.