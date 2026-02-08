Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрической аутентификации и открытого банкинга.

Нацбанк инициировал рассмотрение законопроекта, предусматривающего исключение упрощенной идентификации владельца электронных денег, передает NUR.KZ.

На портале Открытые НПА опубликован проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных услуг".

Сообщается, что проект разработан для реализации законов "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства".

Документом предусматривается:

исключение упрощенной идентификации владельца электронных денег;

закрепление применения биометрической аутентификации через Центр обмена идентификационными данными при оказании банками электронных банковских услуг с учетом интересов лиц с инвалидностью;

уточнение требований к защите персональных данных и безопасности электронных услуг.

закрепление порядка оказания электронных банковских услуг сторонними поставщиками платежных услуг через систему открытого банкинга Национального Банка обеспечивает правовую определенность взаимодействия между участниками и оператором системы открытого банкинга.

"Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрической аутентификации и открытого банкинга", - говорится в пояснительной записке.

Также уточняется, что принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических и (или) правовых последствий и (или) иных последствий.

Публичное обсуждение проекта продлится до 20 февраля.