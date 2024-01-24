Открывая праздничное мероприятие, директор музея Геннадий Мухин отметил, что музей остается на прежнем месте и продолжает свою деятельность. Он поблагодарил всех неравнодушных уральцев, которые сплотились, откликнулись и продолжают поддерживать музей.

На фото экспонаты, подаренные музею. Фото Оксаны Катковой.

– В начале прошлого года над музеем нависла угроза потери здания. Тогда мы обратились к жителям Уральска с просьбой помочь материальными средствами на его выкуп. Выражаю благодарность всем, кто откликнулся на нашу просьбу. В настоящее время «Старый Уральскъ» продолжает находиться в привычных стенах, – сказал Геннадий Мухин.

За 21 год работы музея в серии «Уральская библиотека» было выпущено 98 книг. В ушедшем году фонд музея пополнился интересными экспонатами: подставку под керосиновую лампу, датированную XIX веком и произведенную в Европе, чугунную статуэтку Дон Кихота Каслинского завода подарила Светлана Камильевна Ванюшина. Интересные весы с мерой измерения «фунт» конца XIX века, изготовленные в Англии для России. Самый редкий экспонат – пивная бутылка Уральского пивного завода, таких уже не выпускают. А редкий, потому что целая. Интересный подарок преподнесли уральцы: офицерская подзорная труба и маленькая миниатюрная подзорная труба. А еще подарок Леши Чистикова – мини гармонь: Геннадий Леонидович продемонстрировал, как она играет, и что еще издает прекрасный звук. И совсем недавно уральский музыкант Максим Попов принес старинный серп.

К тому же, музей проводит работу и вне своих стен. В настоящее время в области проходят две выездные выставки экспонатов из фонда музея «Старый Уральскъ». В мемориальном музее М.А.Шолохова села Дарьинское экспонируется коллекция казахстанских монет. А в музее им. А.С.Пушкина выставлены личные вещи знаменитого уральского двойника великого поэта ныне покойного Владислава Букреева.

– Начало прошлого года постигло много тревог за судьбу музея. Благо, что все обошлось. Итогом всего стала достаточно внушительная поддержка людей, которые решили во что бы то ни стало сохранить его. Вы делаете огромное дело. Все экспонаты, которые здесь собраны, та атмосфера, которая здесь присутствует, будет долго нами поддерживаться. Пусть же музей живет долго и будет отдушиной всем, кто приходит сюда, – сказал вице-консул РФ, руководитель Русского дома в Уральске Хаджимурат Атмурзаев.

В рамках праздника прошла презентация книг, вышедших в серии «Уральская библиотека». Репринтное издание книги писателя и историка, автора работ по истории Уральского казачества, Николая Мякушина (1892-1911 г.) под редакцией Олега Бакаушина.

Подарком стал седьмой выпуск краеведческого сборника «Горынычъ» под редакторством Александра Курлапова. В нем собраны исследования и сообщения, архивные публикации, воспоминания старых уральцев, стихотворения и прозаические произведения местных авторов и краеведов. Есть главы из сборника «Степи», изданного в 1918 году.

Оксана КАТКОВА

Фото автора