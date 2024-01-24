К двум годам заключения приговорили водителя за смертельную аварию в ЗКО

Трагедия произошла в середине пришлого года в селе Таскала. Тогда водитель Hyunday Elantra ехал по улице Чижинская, где нарушив ПДД столкнулся с пассажирским автобусом Toyota Coaster. В результате ДТП водитель автобуса скончался, а пассажиры получили различные травмы.

По информации пресс-службы суда ЗКО, суд признал водителя легковушки виновным по части 3 статьи 345 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Он приговорен к двум годам лишения свободы с лишением права управления авто сроком на пять лет.

Иск потерпевшей стороны удовлетворен частично. Осужденный должен выплатить материальный ущерб в размере 2,3 миллиона тенге и моральный вред в размере 5 миллионов тенге. Другой иск ТОО передан на рассмотрение суда в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор обжалован, судебная коллегия по уголовным делам областного суда оставил его без изменения и он вступил в законную силу.