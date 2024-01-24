Гигантские лужи на улицах Ихсанова и Курмангазы образовались из-за аварии на подземном трубопроводе, без воды остались 15 многоквартирных домов.

Генеральный директор ТОО “Батыссу арнасы” Ануар Аркенов рассказал, что авария произошла в районе дома №122 на улице Кердери. За час вылилось около 800 кубов воды.

Воду с проезжей части откачивали порядка 12 машин.

— Чугунная труба была проложена в 1975 году, ремонтные работы на этом участке не проводились. Общий износ водопроводных сетей в городе составляет свыше 60% при общей протяжённости в 477 километров. В ремонтной программе, которая у нас утверждена, в год заложена замена пяти километров проблемных участков. На сегодняшний день по городу нужно менять свыше 300 километров водопроводных сетей. Чтобы отремонтировать весь трубопровод, нам понадобится не менее пяти лет. В прошлом году мы заменили 5 214 метров труб. Сейчас ведутся земельные работы (по аварии на трубопроводе - прим.автора). Ориентировочно закончить ремонт и подать воду планируем до 20 часов, — рассказал Ануар Аркенов.