На форуме будут присутствовать знаменитые и успешные предприниматели, которые поделятся своими опытом и знаниями. Среди них казахстанский бизнесмен и бывший глава «КазАтомПрома» Мухтар Джакишев, бизнесмен, издатель журнала Forbes Казахстан и основатель медиахолдинга TAN MEDIA GROUP Арманжан Байтасов, эксперт по личному бренду Бейбит Алибеков, эксперт в области медиа и PR уже более 20 лет Алишер Еликбаев, СЕО холдинговой компании "Business consulting groups" Тимур Худайбергенов, а также Аслан Жумабаев и Тельман Нагашбаев, эксперты по систематизации бизнеса и нетворкингу соответственно.

Одной из центральных тем форума станет панельная дискуссия на тему «Масштабирование бизнеса», которая привлечет много внимания. Модератором обсуждения станет Руслан Асауп, со-основатель известных проектов "PLOFF", "Cafe323", "PVSH" и "pingWIN".

Кроме спикеров, на форуме будут представлены и другие успешные предприниматели. Например, Аят Азимов сооснователь сети кофеен «Global coffee» и итальянских ресторанов Eza pizza, Асланбек Аминов владелец 32 торговых точек, включая салоны дверей, напольных покрытий, мебели и четырех заведений общепита, Адиль Тасболатов основатель самой быстрорастущей сети цветочных магазинов «Royal Flowers» с годовым оборотом более четырех млрд тенге, а также Чингиз Салменов, сооснователь проектов «Кипер.Кз», туристического агентства «Багаж Вояж» и столовой «Шелпек».

Форум будет открыт для участия всех желающих, однако самые привилегированные гости смогут поучаствовать в закрытой встрече со спикерами, которая состоится 9 февраля.

Не упустите возможность стать частью этого масштабного события! Будьте частью «BUSINESS POWER 2024» 10 февраля в городе Уральске, в Доме культуры «Атамекен».

