В Пенсионном фонде объяснили, что с нового года в законе появились изменения. Теперь работодатели должны платить пенсионные взносы за своих работников. Сумма этих взносов будет зависеть от того, сколько зарабатывает работник каждый месяц. Чтобы не перегружать работодателей, эти пенсионные взносы будут увеличиваться постепенно.

с 1 января 2024 года – 1,5 процента;

с 1 января 2025 года – 2,5 процента;

с 1 января 2026 года – 3,5 процента;

с 1 января 2027 года – 4,5 процента;

с 1 января 2028 года – 5,0 процента.

По закону, обязательные пенсионные взносы платятся не за всех работников, а только за тех, кто родился в 1975 году или позже.

Теперь те, кто работает на вредных или опасных производствах, могут получать дополнительные деньги от государства. Это касается не только граждан нашей страны, но и иностранцев, и тех, у кого нет гражданства, но кто живет постоянно в Казахстане. Если им уже 55 лет и они платили специальные пенсионные взносы хотя бы 84, они тоже могут получить эти выплаты.

Люди, которые работают в условиях вредных для здоровья, могут получать дополнительные деньги от государства, состоящую из:

специального профессионального государственного пособия;

страховой выплаты по договору предпенсионного аннуитетного страхования;

профессиональной выплаты за счет средств работодателя;

пенсионной выплаты, сформированной за счет ОППВ из ЕНПФ.

Те, кто работает не на вредных производствах, тоже имеют право на определённые льготы или выплаты от государства:

специальное профессиональное государственное пособие;

пенсионную выплату, сформированную за счет ОППВ из ЕНПФ.

Также произошли изменения в оптимизации перевода пенсионных накоплений в компании страхования жизни. Если вы хотите заключить договор пенсионного аннуитета, вы можете сделать это двумя способами. Первый - написать письмо страховой компании. Второй - использовать сайт страховщика или специализированный сайт для страховых данных.

Согласно новым правилам, начиная с 1 января 2024 года, люди, которые заключили договор пенсионного аннуитета со страховыми компаниями, больше не должны обращаться в Пенсионный фонд с заявлением о переводе своих пенсионных накоплений в страховую организацию.

Теперь страховые компании должны будут обмениваться данными с Пенсионным фондом о заключенных договорах пенсионного аннуитета. Они будут отправлять информацию о договорах в единую страховую базу данных, которой управляет Государственное кредитное бюро.

Кроме того, у заявителя остается право самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд, чтобы подать заявление о переводе пенсионных накоплений в страховую организацию. Для этого нужно предоставить оригинал договора пенсионного аннуитета.