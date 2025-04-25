Сокращение программ вакцинации населения происходит на фоне роста вспышек смертельно опасных заболеваний, таких как корь, менингит и жёлтая лихорадка.

Как заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), недостаточные усилия по иммунизации могут привести к вспышкам практически исчезнувших заболеваний, включая дифтерию. Особую озабоченность у организации вызывают вспышки кори по всему миру.

— С 2021 года число случаев заболевания растёт из года в год, что отражает сокращение охвата иммунизацией, которое произошло во время и после пандемии коронавируса во многих сообществах, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Ранее в ВОЗ предупредили о новой угрозе.

Фото: pexels.com