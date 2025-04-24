По данным РГП «Казгидромет», ночью +12 градусов, дождливо. Ветер юго-восточный: 18 м/с.
В Атырауской области ожидается переменная облачность, без осадков. Днем +28 градусов тепла. Ночью +14, осадков нет. Ветер северо-восточный: 10 м/с.
В Актюбинской области дождь и гроза. Днем переменная облачность, +26 градусов, ночью + 15 градусов. Ветер юго-западный: 20 м/с.
В Мангистауской области малооблачно. Осадков не ожидается. Временами туман. Температура воздуха днем составит +22 градуса, ночью +11. Ветер юго-западный: 10 м/с.
Ранее сообщалось, что дачный водный транспорт запустят с опозданием в Уральске.
Фото: pexels.com