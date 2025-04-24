По информации sozmedia.kz, проблема в том, что заброшенные дачные участки простаивают десятилетием. Превращаясь в стихийные мусорные свалки и очаги пожаров.

Изъятие «заброшек» по мнению депутатов решит эту и другие проблемы дачных кооперативов. Сейчас в стране идет ревизия дачных массивов и в 12 областях она уже завершена.

На данный момент в Казахстане насчитывают более 560 тыс. дачных участков, площадь которых составляет более 54 тыс. га. Из них на сегодняшний день длительно не используются более 86 тыс. дачных участков, или 15,2%, с площадью более 4 600 га, а не используются по назначению более 15 тыс. дачных участков, или 2,6%, с площадью более 800 га.

На дачах проживают более 354 тыс. человек, из них постоянно – около 162 тыс. Человек. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков.

Порядок в «дачном вопросе» позволит, в том числе, включать массивы в границы населенных пунктов, решать инфраструктурные вопросы — это дороги, электросети и коммуникации.

После ревизии дачных массивов министерство сельского хозяйства предлагает передать садоводов в ведение Миннацэкономики.

