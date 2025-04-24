В итоге мужчина лишился денег.

Житель Уральска пошел на свидание и угодил в ловушку

Сотрудники УБОП задержали группу молодых людей, подозреваемых в вымогательстве денег у жителя Уральска. По предварительным данным, мужчина познакомился с девушкой через Telegram-канал сайта знакомств.

После непродолжительного общения она пригласила его на свидание к себе домой. Когда казахстанец прибыл по указанному адресу в квартиру ворвались трое неизвестных. Представляясь старшими братьями девушки, они вывели потерпевшего на улицу и начали угрожать физической расправой, требуя деньги.

Испугавшись, мужчина отдал сотовый телефон одному из нападавших, который тут же перевел деньги через мобильное приложение на свой банковский счет. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали всех участников преступной схемы. Возбуждено уголовное дело по факту вымогательства.

Среди пятерых задержанных — четверо студентов колледжей города Уральск. Одна из них — та самая девушка, организовавшая «ловушку» под видом свидания. Правоохранительные органы продолжают расследование.

Фото: pexels.com







