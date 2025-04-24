Искусственный интеллект, дроны и ситуационный центр: новые технологии на страже правопорядка в Петропавловске.

Прокуратура города Петропавловска активно применяет современные технологии для предупреждения правонарушений. В центре внимания — использование ситуационного центра, дронов и систем искусственного интеллекта, способных распознавать и отслеживать лица в режиме реального времени.

Мониторинг областного центра уже дал конкретные результаты: зафиксированы факты хулиганских действий, распития алкоголя в общественных местах, появления в состоянии опьянения, оскорбляющего человеческое достоинство, грубые нарушения правил дорожного движения, нахождение несовершеннолетних на улице в ночное время и случаи попрошайничества.

Каждое из этих нарушений зарегистрировано в книге учёта информации прокуратуры, после чего незамедлительно направлены наряды полиции для пресечения противоправных действий.

Такая цифровая профилактика — новый уровень надзора, который позволяет не просто фиксировать, а своевременно предотвращать угрозы общественной безопасности. Прокуратура будет продолжать развивать этот потенциал, внедряя передовые технологии в защиту законности и общественного порядка.

Ранее Токаев призвал казахстанцев к чистоте.

Фото: pixabay.com



