Касым-Жомарт Токаев заявил о недопустимости провокаций и информационных атак, подчеркнув, что любые попытки подорвать межэтническое согласие в стране будут пресекаться, независимо от того, откуда они исходят.

— Важно уметь отделять зёрна от плевел, конструктивную критику от огульного критиканства, безобидную пародию от отвратительных оскорблений. Перед законом все равны. Поэтому мы пресекали и будем жёстко пресекать любые провокации и инсинуации, направленные на подрыв межэтнического согласия и мира в нашей стране, от кого бы они ни исходили, — сказал президент.

По его словам, приходится констатировать, что, позиционируя себя поборниками свободы слова, отдельные якобы правозащитные организации, блогеры и журналисты пытаются везде и во всём искать в Казахстане негативную политическую подоплёку, устраивают провокации.

— Это касается и бывших граждан Казахстана, уехавших за рубеж и ведущих оттуда проплаченные атаки на наш народ, пытающихся даже шантажировать наши государственные органы. Сегодня для многих уже не секрет, что тем самым они просто-напросто отрабатывают выделенное им иностранное финансирование. Демократия, так сказать, на зарубежные деньги. Надо чётко понимать, что за рубежом благополучие нашей страны, в том числе развитие демократии за рубежом по большому счёту никого не волнует. Последние разоблачения деятельности зарубежных неправительственных организаций показали их циничность, алчность и равнодушие к Казахстану, заодно высветили тёмные стороны некоторых известных казахстанцев-грантополучателей, — добавил Токаев.

Как он отметил, власти признают наличие некоторых проблем в стране, как и в других государствах. Но решать их будут не «по чьим-то методичкам», а в соответствии с отечественным законодательством и национальными интересами.