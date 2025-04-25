Ученые сообщают о новых геомагнитных возмущениях.

В магнитосфере Земли наметилось небольшое затишье после целой череды геомагнитных возмущений, которые практически ежедневно тревожили нашу планету в последние недели.

Впрочем, штиль будет недолгим: в скором времени Земля снова рискует оказаться под сильным внешним давлением.

25 апреля в течение дня ожидается рост геомагнитного показателя до 4 баллов – в магнитном поле нашей планеты возможны слабые возмущения. Обстановка стабилизируется уже к вечеру, и суббота, 26 апреля, обещает быть спокойным днем.

В следующий раз геомагнитные возмущения будут наблюдаться в воскресенье, 27-го числа — в этот день К-индекс также достигнет отметки в 4 балла. Выльется ли это в магнитную бурю, пока неясно, однако риски такого развития событий повышены: вероятность штормов в последний день недели оценивается учеными в 31%.

Фото: pexels.com