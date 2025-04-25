По данным РГП «Казгидромет», ночью +12 градусов, дождливо. Ветер северо-западный: 18 м/с.
В Атырауской области облачность, временами дождь, гроза, град. Днем +24 градуса тепла. Ночью +17, осадков нет. Ветер юго-западный: 7 м/с.
В Актюбинской области без осадков. Днем переменная облачность, +25 градусов, ночью + 12 градусов. Ветер юго-западный: 7 м/с.
В Мангистауской области переменная облачность. Осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +20 градусов, ночью +14. Ветер северо-западный: 12 м/с.
Фото: pixabay.com