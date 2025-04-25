Участок дороги закрыли, вот только за его ремонт взялся местный бизнесмен. Об этом рассказали рабочие, находящиеся на месте, где женщина повредила машину.

16 апреля Юлия Погребная направлялась по своим делам и на пересечении улиц Штыбы и Каримуллина увидела огромную яму на дороге. Водительница BMW сбавила скорость и попыталась аккуратно её проехать, но не получилось: она повредила машину, оторвав подкрылки.

Тогда в департаменте полиции ЗКО сообщили, что 10 апреля 2025 года они направляли предписание в адрес ЖКХ для проведения ямочного ремонта на этом участке дороги. После ДТП они направили повторное предписание о необходимости закрытия участка дороги до восстановления асфальтобетонного покрытия.

Участок дороги закрыли, вот только за его ремонт взялся не отдел ЖКХ, а местный бизнесмен. Об этом рассказали рабочие, находящиеся на месте, где женщина повредила машину. Они отметили, что планируют в течение двух дней отремонтировать этот участок.

В отделе ЖКХ ПТ и АД Уральска сообщили, что они запланировали закрыть яму фрезерованным материалом, как только для этого появится необходимый материал.

— Также на эту улицу имеется проект, который ожидает прохождения корректировки, после чего его планируют реализовать, — заключили в ЖКХ.



