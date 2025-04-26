На эти деньги будет реконструировано 16 лифтов.

Заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Канат Умралиев сообщил, что в области сейчас работают 1175 лифтов в многоквартирных домах. Из них:

В Уральске — 943 лифта в 838 домах

В Аксае — 232 лифта в 62 домах

Некоторые лифты сильно изношены — они работают уже больше 25 лет. Таких:

В Уральске — 190 лифтов (22,6%)

В Аксае — 40 лифтов (17,2%)

На социальных объектах:

В Уральске — 173 лифта, из них три изношены

В Аксае — 16 лифтов

По программе развития ЖКХ, в 2024 году капремонт сделали в 26 многоэтажках на сумму 879,2 млн тенге. Отремонтировали 19 крыш, 4 дома и заменили три лифта.

По словам Умралиева, из-за растущего спроса на замену старых лифтов, в 2025 году из областного бюджета выделили 323,3 миллиона тенге на 11 проектов по Уральску (245,5 млн.тенге) и на пять проектов в Аксае (77,7 млн. тенге). На эти деньги будет реконструировано 16 лифтов. Кроме того, в этом году на замену лифтов в пяти многоэтажных домах Аксая из районного бюджета выделено 71,5 миллиона тенге.