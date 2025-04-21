Жительница Уральска повредила BMW из-за ямы на дороге

16 апреля Юлия Погребная направлялась по своим делам и на пересечении улиц Штыбы и Каримуллина увидела огромную яму на дороге. Водительница BMW сбавила скорость и попыталась аккуратно её проехать, но не получилось: она повредила машину, оторвав подкрылки.

— Я думала, что аккуратно проеду. Остановилась, смотрю: мой подкрылок валяется на дороге. Следом вызвала сотрудников полиции. Они приехали, составили протокол. Но я не видела, как они замеряли ширину и глубину ямы. Взяли видео с камер наблюдения рядом расположенного магазина. Меня направили в наркологию, я всё прошла. А дальше отправилась в местную полицейскую службу. Там меня пригласили в кабинет и сотрудник полиции сказал, что это полностью моя вина. Дальше спросил: «Ты же видела яму? Почему ты поехала?». Так я пыталась её проехать. Я же обратилась к ним за помощью, они должны защищать нас, а тут... , — сказала Юлия Погребная, — Сотрудник полиции намекнул, что если она напишет претензию, то за этим может последовать штраф или лишение.

Женщина считает, что это не её вина. Она говорит, что у неё нет столько денег на ремонт машины, а в Уральске, условно, через каждые 500 метров встречаются ямы на дорогах.

— Почему я должна за свой счёт чинить машину? У меня двое детей, я в разводе и на машине езжу по страховке. За что я должна платить? За то что ямы на дороге и нет никаких опознавательных знаков и сигнальной ленты? Что-то должно предупреждать водителей об опасности. Здесь в день проезжают сотни машин, — возмутилась автоледи.

Женщина намерена писать жалобы и обращаться в суд. Она считает, что виновники должны отвечать за свои действия.

В департаменте полиции ЗКО отметили, что сотрудники полиции собрали весь необходимый материал и составили схему ДТП. Материал планируют передать в Отдел административной полиции Уральска для принятия процессуального решения.

— Дорожно-технической инспекцией проведено обследование автомобильных дорог города. 10 апреля направлено предписание в адрес ЖКХ для проведения ямочного ремонта на этом участке дороги. После ДТП было направлено повторное предписание о необходимости закрытия участка дороги до восстановления асфальтобетонного покрытия, — пояснили в ведомстве.

Напомним, 14 апреля 2023 года в Уральске женщину оштрафовали за объезд ямы на дороге. В редакцию «МГ» обратилась Дамира Сманкулова. Тогда в пресс-службе департамента полиции ЗКО пояснили, что женщине выписали административный протокол по статье 595 КоАП РК «Нарушение правил маневрирования». Сумма штрафа составила 17 тысяч тенге. Позже женщина обратилась в суд. 4 мая состоялось первое судебное заседание, где Дамира заявила, что не согласна со штрафом и попросила отменить решение. К слову, у полицейского не оказалось видеофиксации нарушения. 12 мая автоледи выиграла суд.