В Родительский день 29 апреля автобусный маршрут №5 будет курсировать до кладбища, а вот маршрут №22 — 26,27,29 апреля будет курсировать до кладбища через один автобус.

Как будут курсировать автобусы в Родительский день в Уральске

Родительский день, или Радоница — первый вторник после Пасхальной недели. Знаменательная дата является преходящей и 2025 году выпадает на 29 апреля. В этот день православные едут на кладбище, чтобы помянуть усопших.

Главный специалист сектора транспорта отдела ЖКХ ПТ и АД Уральска Фариза Габдрахимова рассказала, каждый день до кладбища можно добраться на маршрутном автобусе №5 по 14 графику (госномер 216 AJ 07 ).

— В Родительский день 29 апреля автобусный маршрут №5 будет курсировать до кладбища, а вот маршрут №22 — 26,27,29 апреля будет курсировать до кладбища через один автобус, — пояснила Фариза Габдрахимова.

К слову, маршрутный автобус №5 обслуживает ТОО «Оралавтотранс», маршрут №22 обслуживает ТОО «Западно-Казахстанский автобусный парк».