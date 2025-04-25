На организацию летнего отдыха выделено 424,5 миллиона тенге из бюджета, ещё около 60 млн тенге — от спонсоров.

В управлении образования ЗКО сообщили, в 2025 году в летним отдыхом будут охвачены более 113 тысяч школьников — это 96% всех учащихся с 1 по 10 класс. Все они отдохнут за счёт местного бюджета. В прошлом году 828 детей отдохнули в лагерях «Атамекен», «Дарын» и «Самал» по квотам от фонда «Қазақстан халқына». В этом году планируют сделать тоже самое.

— Планируется, что более 2 тысяч детей отправятся в экскурсии по области и за её пределы. Также будут работать клубы по интересам, дворовые клубы, походы, туристические поездки, спортивные сборы, языковые и этнолагеря, дебатные лагеря и летние школы. Планируется открытие 616 лагерей: 15 загородных (включая 1 частный), 598 пришкольных (с питанием и без) и 3 палаточных. Кроме того, на капитальный ремонт лагеря «Евразия», который пострадал от подтопления в 2024 году, выделено 791 миллион тенге, — сообщили в управлении образования области.

В Уральске летом планируется открыть 53 пришкольных и 3 загородных лагеря. Родители проявляют интерес к частным загородным лагерям. Управление образования приглашает бизнесменов открывать такие лагеря — при условии получения санитарного заключения.

Путёвки в лагеря бесплатно предоставят детям из пяти категорий семей:

детям из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи;

детям из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях;

детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций;

иным категориям обучающихся и воспитанников, определяемым коллегиальным органом организации образования (далее – обучающиеся и воспитанники).

Чтобы получить путёвку, нужно подать заявление в управление образования, местные отделы образования, школы или через портал egov.kz.

