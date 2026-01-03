Впервые казахстанцы выиграли золотые медали Азиатских игр в шорт-треке, получили первые награды в фехтовании.

В 2025 году казахстанские спортсмены добились более 50 исторических результатов на международной арене. Кроме того, Казахстан стал местом проведения крупных международных соревнований. Об этом рассказал министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, подводя итоги года.

Впервые казахстанцы выиграли золотые медали Азиатских игр в шорт-треке, получили первые награды в фехтовании и фристайл-акробатике, а также показали высокие результаты в дзюдо, боксе, художественной гимнастике, фигурном катании, стрельбе из лука и парабиатлоне. Особое событие – выход футбольного клуба «Кайрат» в основной этап Лиги чемпионов УЕФА.

В 2025 году Казахстан принял этапы Кубка мира по боксу и фристайлу, турниры серии Grand Slam по дзюдо и соревнования по другим олимпийским видам спорта. Впервые в стране прошли конференция и генеральная ассамблея Азиатского паралимпийского комитета, что укрепило репутацию Казахстана как одного из центров инклюзивного спорта в Азии.