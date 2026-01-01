В Актюбинской области на свет появилась одна двойня.

В новогоднюю ночь в Казахстане родилось 254 ребёнка — поровну мальчиков и девочек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РК.

Больше всего новорождённых зарегистрировали в Туркестанской области — 29 детей. Далее следуют Шымкент (24), Астана (22) и Алматы (21).

В рамках программы «Аналар саулығы» министерство проводит профилактические осмотры и подготовку женщин к беременности. По итогам 2025 года охват такой подготовки вырос на 11% и достиг 46,5% женщин. Также на 25% увеличилось число беременных, которые встали на учёт до 10 недель.