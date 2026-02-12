Еліміздің Ұлттық банкі 2026 жылдың алғашқы айында инфляциялық күтулер 14,2 пайызға төмендеді деп мәлімдеді. Реттеуші банк тұрғындар арасында жүргізілген сауалнаманың қорытындысын жариялады.
Сауалнамаға қатысқандар ет өнімдері, жеміс-жидек, көкөніс, ірімшік пен шұжық өнімдерінің қымбаттағанын атап өткен. Бұдан бөлек, дәрі-дәрмек, тұрмыстық химия, киім мен аяқ киім бағасы да шарықтапты. Коммуналды қызмет, интернет ақысы, ұялы байланыс, медициналық қызметтердің бағасы да айтарлықтай қымбаттағанын атап өткен.
Ал, сіз азық-түлік пен дәрі-дәрмек, киім-кешек пен коммуналды қызметке қанша сомма жұмсайсыз? Өткен жылмен салыстырғанда сізге қажетті тауардың құны қымбаттады ма?