Сейчас ведется досудебное расследование.

Прокуратура ЗКО выявила факт хищения бюджетных средств в особо крупном размере на одном из государственных предприятий.

— По предварительным данным, бухгалтер предприятия, страдающий лудоманией, незаконно использовал средства компании для ставок в букмекерской конторе «1XBet». Кроме того, на похищенные деньги подозреваемый приобрёл новый автомобиль. Общий ущерб государству составил 118 миллионов тенге, — говорится в сообщении прокуратуры ЗКО.

По факту присвоения чужого имущества в особо крупном размере начато досудебное расследование по статье 189 УК РК. Делом занимаются специальные прокуроры.

— С санкции суда подозреваемый взят под стражу и помещён в следственный изолятор, на автомобиль наложен арест, — отметили в надзорном органе.

Напомним, в 2025 году по актам прокурорского надзора в Западно-Казахстанской области были уволены 16 сотрудников различных государственных органов за участие в азартных играх.