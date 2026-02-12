Из-за уголовного преследования мужчине пришлось поменять место жительства.

Как сообщили в суде ЗКО, в 2023 году житель области провёл шесть месяцев в изоляторе временного содержания, после чего ещё месяц находился под домашним арестом. Долгое время его вызывали на проверки и допросы, однако позже прокурор прекратил досудебное расследование — в его действиях не нашли состава уголовного правонарушения.

После этого мужчина подал иск к республиканскому государственному учреждению. Он требовал взыскать 15 миллионов тенге за моральный вред и 4 миллиона тенге — за материальный ущерб. По его словам, всё это время он испытывал сильный стресс, подвергался психологическому давлению и неуважительному отношению со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Суд установил, что уголовное преследование было незаконным, а причинённые мужчине моральные страдания подтверждаются материалами дела. Также из-за уголовного дела он потерял работу и был вынужден переехать.

Суд частично удовлетворил иск и постановил взыскать в его пользу 3 миллиона тенге в качестве компенсации морального вреда, 4 миллиона тенге — в счёт возмещения материального ущерба и 700 тысяч тенге — на оплату услуг представителя. Решение не вступило в законную силу.