В январе спрос на жильё в Казахстане упал на 47,8% по сравнению с декабрём. За месяц оформили всего 27 745 сделок купли-продажи, сообщает krisha.kz.
Это рекордное снижение. В предыдущий раз похожее количество сделок фиксировали в марте 2025 года.
— Падение сделок в январе на 47,8% во многом связано с перегретым декабрём 2025 года. Тогда оформили 53 тысячи сделок — максимум за последние три года. Покупателей торопили на фоне разговоров об изменениях в законах, налогах и ипотечных программах, поэтому часть спроса, особенно в новостройках, реализовалась заранее. В январе рынок откатился до 27,7 тысячи сделок и фактически вернулся к норме. Диапазон 25–40 тысяч сделок в месяц — рабочее состояние рынка. Декабрьский всплеск был разовым. Сейчас покупатели выжидают и ориентируются на весну и новые ипотечные программы, — говорит руководитель отдела продаж Krisha.kz Имран Османов.
Как изменился спрос в январе
По данным Бюро национальной статистики, спрос снизился во всех регионах.
Наибольшее снижение произошло в Павлодарской области (— 68,1%), области Абай (— 64%) и СКО (— 57,3%).
Что покупали
Квартиры — 21 725 сделок, снижение на 47% к декабрю.
Частные дома — 6020 сделок, снижение на 50%.
Лидер продаж — однокомнатные квартиры. С ними оформили 8 247 сделок.
Регионы-лидеры
Лидерами по количеству сделок стали:
Астана — 5 375 сделок;
Алматы — 5 191 сделка;
Карагандинская область — 2 241 сделка.
Минимум операций провели в области Улытау — всего 283.
Если сравнить с январём 2025 года, то количество сделок в январе 2026-го снизилось на 10,3% — было 30 917. Спрос упал везде, кроме Шымкента, — здесь сделки, наоборот, выросли на 32%. Также в Туркестанской области спрос увеличился на 12,2%.
Регион
Январь
За мес., %
За год, %
Абай
501
–64.0
–21.2
Акмолинская
1017
–45.8
–5.3
Актюбинская
969
–55.6
–18.3
Алматинская
1760
–38.2
24.9
Атырауская
766
–39.7
–20.5
ЗКО
772
–56.3
–32.4
Жамбылская
969
–43.0
–6.2
Жетысу
592
–55.0
–6.5
Карагандинская
2241
–41.1
–7.1
Костанайская
951
–49.2
–5.4
Кызылординская
448
–48.2
–19.6
Мангистауская
1323
–51.3
–13.9
Павлодарская
595
–68.1
–15.8
СКО
437
–57.3
–8.8
Туркестанская
913
–46.1
12.2
Улытау
283
–33.7
–25.1
ВКО
777
–54.7
–9.3
Астана
5375
–54.0
–17.9
Алматы
5191
–42.4
–15.4
Шымкент
1865
–11.7
32.2