За месяц оформили около 28 тысяч сделок купли-продажи.

В январе спрос на жильё в Казахстане упал на 47,8% по сравнению с декабрём. За месяц оформили всего 27 745 сделок купли-продажи, сообщает krisha.kz.

Это рекордное снижение. В предыдущий раз похожее количество сделок фиксировали в марте 2025 года.

— Падение сделок в январе на 47,8% во многом связано с перегретым декабрём 2025 года. Тогда оформили 53 тысячи сделок — максимум за последние три года. Покупателей торопили на фоне разговоров об изменениях в законах, налогах и ипотечных программах, поэтому часть спроса, особенно в новостройках, реализовалась заранее. В январе рынок откатился до 27,7 тысячи сделок и фактически вернулся к норме. Диапазон 25–40 тысяч сделок в месяц — рабочее состояние рынка. Декабрьский всплеск был разовым. Сейчас покупатели выжидают и ориентируются на весну и новые ипотечные программы, — говорит руководитель отдела продаж Krisha.kz Имран Османов.

Как изменился спрос в январе

По данным Бюро национальной статистики, спрос снизился во всех регионах.

Наибольшее снижение произошло в Павлодарской области (— 68,1%), области Абай (— 64%) и СКО (— 57,3%).

Что покупали

Квартиры — 21 725 сделок, снижение на 47% к декабрю.

Частные дома — 6020 сделок, снижение на 50%.

Лидер продаж — однокомнатные квартиры. С ними оформили 8 247 сделок.

Регионы-лидеры

Лидерами по количеству сделок стали:

Астана — 5 375 сделок;

Алматы — 5 191 сделка;

Карагандинская область — 2 241 сделка.

Минимум операций провели в области Улытау — всего 283.

Если сравнить с январём 2025 года, то количество сделок в январе 2026-го снизилось на 10,3% — было 30 917. Спрос упал везде, кроме Шымкента, — здесь сделки, наоборот, выросли на 32%. Также в Туркестанской области спрос увеличился на 12,2%.