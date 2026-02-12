В пределах нормы осадки ожидаются на востоке Западно-Казахстанской и Атырауской областей и на севере Туркестанской и Жамбылской областей.

По данным РГП «Казгидромет», в марте в Казахстане ожидается тёплая и влажная погода.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха на большей части страны будет примерно на один градус выше климатической нормы. Показатели, близкие к обычным, сохранятся на юго-востоке — в юго-восточной части Алматинской области, области Жетысу, Восточно-Казахстанской области и на крайнем юго-востоке области Абай.

Осадков в большинстве регионов также прогнозируют больше обычного. В пределах нормы их количество ожидается в Актюбинской, Кызылординской и области Улытау, на большей части Костанайской, Акмолинской, Карагандинской и Мангистауской областей, а также на востоке Западно-Казахстанской и Атырауской областей и на севере Туркестанской и Жамбылской областей.

Сообщается, что детальный прогноз на март синоптики обещают опубликовать 15 февраля. При этом специалисты отмечают, что долгосрочный прогноз может корректироваться в зависимости от погодных условий и уточняться в декадных сводках.