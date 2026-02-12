Чиновник не согласился с дисциплинарным взысканием и намерен обращаться в суд.

12 февраля прошло очередное заседание совета по этике. Одним из рассматриваемых вопросов стало дисциплинарное дело в отношении акима Рубежинского сельского округа района Байтерек Армана Жумагалиева.

Как говорится в материалах, жалоба поступила от жительницы села. Женщина пожаловалась, что чиновник во время разговора через голосовые сообщения допустил нарушение этических норм госслужащего. В подтверждение своих слов она предоставила записи разговоров. Сам Жумагалиев заявил, что сельчанка не первый раз жалуется на него.

– По моему мнению, я со своей стороны не допустил ничего такого, что оскорбило бы её честь и достоинство. Единственное - я произнес слова «ни хрена не сделала», но это было в частной переписке во внерабочее время. До этой беседы она мне звонила 11 раз, то есть я первым не звонил. Потом я написал: «Добрый день. Завтра приходите на совещание». После этого началось. Кстати, на собрания она не ходит. Гражданка предоставила лишь ту запись, в которой я ругаюсь, а то, что она провоцировала меня — не предоставила. Все записи я вам предоставил. Изначально она требовала от меня того, что не входило в мою компетенцию. Обвинила меня в коррупции. Я никогда не был коррупционером, - сказал Арман Жумагалиев.

Посовещавшись, члены комиссии пришли к выводу, что в словах госслужащего действительно усматриваются действия, нарушающие нормы этики. таким образом, решено было объявить Арману Жумагалиеву дисциплинарное взыскание в виде выговора. Однако сам аким села не согласился с таким исходом событий и заявил, что будет оспаривать решение в суде.

– Это была личная переписка, частного характера во внерабочее время. Наоборот, эта женщина нарушила мои права, распространив эту аудиозапись, - отметил Жумагалиев.

Отметим, что должность акима он занимает с 2024 года. Ранее Жумагалиев служил в органах внутренних дел и дослужился до звания подполковника.