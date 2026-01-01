Детям нельзя находиться вне дома ночью с 23:00 до 6:00.

Начальник управления общественной безопасности ДП ЗКО Олжас Ибрайымов на брифинге в РСК напомнил, что детям нельзя находиться вне дома ночью без сопровождения родителей или законных представителей: с 23:00 до 6:00, а в развлекательных заведениях — с 22:00 до 6:00.

За нарушение правил предусмотрена ответственность по статье 442 КоАП РК: административное предупреждение или штраф в размере 3 МРП.

Родители должны контролировать, где находятся дети, и не допускать ситуаций, которые могут угрожать их жизни и здоровью.

Уральцев призывают быть внимательными, соблюдать закон и заботиться о безопасности себя и окружающих.