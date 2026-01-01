Людям с инвалидностью, которые хотят открыть свой бизнес, предоставляются гранты до 400 МРП.

Вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай рассказала, что в экономике страны занято свыше 127 тысяч людей с инвалидностью. Это почти 30% от всех трудоспособных граждан, которым рекомендовано трудоустройство.

Для поддержки занятости применяются разные меры: рабочие места с субсидиями, гранты, квотируемые рабочие места, специальные рабочие места и программы для молодежи и пожилых.

Так, только в третьем квартале 2025 года по квоте трудоустроили 7 тысяч человек. А к 1 декабря:

на постоянные рабочие места – 6 тысяч;

на молодежную практику – 614;

на социальные рабочие места – 550;

на общественные работы – 5,8 тысяч;

по проекту «Серебряный возраст» – 804;

по проекту «Первое рабочее место» – 141;

по проекту «Контракт поколений» – 10.

Кроме того, 284 человека прошли краткосрочное профессиональное обучение, а 4,7 тысяч – обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес».

Людям с инвалидностью, которые хотят открыть свой бизнес, предоставляются гранты до 400 МРП. Уже 1,4 тысячи человек получили такую поддержку.